Droga sul pullman, presi due spacciatori

BIELLA - Nei giorni scorsi agenti della Polizia di Stato, su pullman della linea Vercelli-Biella, hanno identifcato persone note negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di C.M. di anni 30 e B.J. di anni 23, entrambi domiciliati in Biella. Gli stessi, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente destinata alla «piazza» Biellese. In particolare C.M. veniva trovato in possesso di gr. 7,5 di eroina e gr.0,1 di cocaina, mentre B.J. di gr. 3 di eroina. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, presso l’abitazione di B.J., materiale per il confezionamento e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Entrambi venivano indagati in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.