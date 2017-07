«Cuori in Corsa» per uno stile di vita sano

BIELLA - Si chiama «Cuori in Corsa» ed è la squadra che il personale della cardiologia dell’ASL di Biella ha messo in piedi per partecipare alla «sedici per mezz’ora», corsa non competitiva a staffetta che si svolgerà sabato 8 luglio presso la pista di atletica di Gaglianico. Tredici le squadre presenti, ognuna composte da 16 elementi.

È la seconda volta che il team della cardiologia sceglie di partecipare; quest’anno a condividere l’esperienza vi saranno anche i colleghi dell’alta intensità chirurgica che presteranno gambe e fiato. Una bella esperienza di gruppo, ma al tempo stesso un modo per essere promotori di un corretto stile di vita. La gara inoltre, coincide con la nascita del CRAL, Circolo Ricreativo Aziendale, che sponsorizza e sostiene l'evento.