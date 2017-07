Special Olympics, presente all'appello la Commissione Barriere

BIELLA - C'è una postazione fissa della Commissione Barriere nel villaggio dei Giochi nazionali Special Olympics, allo stadio La Marmora-Pozzo. Lo stand è ospitato da una delle casette in legno collocate nell' antistadio e resterà aperto e visitabile fino alle 13 di questo sabato quando, al termine delle ultime cerimonie di premiazione, calerà il sipario sulla manifestazione.



CHI TROVATE - Nella postazione si alternano i componenti della Commissione Barriere, prima fra tutti la presidente Claudia D' Angelo, e due volontarie del piccolo esercito pacifico di giovani assistenti che contribuiscono al buon funzionamento di questo evento sportivo che ha portato in città e in provincia circa 1500 atleti.



COSA TROVATE - Qui sono a disposizione le notizie sull' attività della Commissione e buona parte dei lavori del concorso «Una cultura senza barriere», a cui hanno partecipato allievi delle scuole elementari, medie e superiori della città.