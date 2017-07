La Valle Mosso piange Roberto Mancin

PRAY - Nell'eseguire un sorpasso, con la sua Honda 750, si è spostato troppo a sinistra. Ormai non ci sono più dubbi sulla dinamica dell'incidente avvenuto ieri, venerdì 7 luglio, tra Pray e Coggiola, e costato la vita a Roberto Mancin, 69 anni, di Crocemosso. Un impatto terribile, contro la Fiat Punto condotta da un 67enne di Borgosesia, rimasto illeso, che procedeva nella sua corsia di marcia. L'automobilista si è trovato improvvisamente di fronte il centauro e nemmeno la frenata ha potuto evitare lo schianto. Roberto Mancin, sbalzato di sella, è finito a terra, morendo sul colpo. Inutili tutti i tentativi, fatti dall'èquipe medica del 118, di rianimarlo.

FORSE LUNEDI' I FUNERALI - Il pensionato era molto conosciuto nella Valle di Mosso, dove per anni aveva gestito un distributore. Le esequie del 69enne potrebbero già svolgersi lunedì in quanto, terminati gli accertamenti effettuati dai Carabinieri, non ci sono notizie in merito alla richiesta di un'eventuale autopsia fatta dal magistrato di turno.