Ferguson resta a Biella. Carrea: «Jazz sempre più leader»

BIELLA - Eurotrend Pallacanestro Biella comunica che l'atleta Jazzmarr Ferguson farà parte del roster della prima squadra per la terza stagione consecutiva. Play-guardia classe 1989, Jazz è reduce da due stagioni chiuse con medie che superano i 20 punti a partita: 22.87 nella stagione 2015-16, miglior marcatore del girone Ovest nell'ultima regular season con 20.37 punti a incontro.

Soddisfazione nelle parole di coach Michele Carrea

«La conferma di Ferguson è un'altra piccola espressione di continuità sull'ultima stagione. Siamo contenti perché abbiamo coccolato Jazz e fatto di tutto affinché potesse continuare a far parte di questo gruppo, per l'affetto che ha da parte della piazza e per le qualità che ha dimostrato in due anni vissuti a Biella. Insieme lavoreremo su un progetto tecnico ambizioso che lo vuole in un ruolo leggermente spostato, un progetto che lui ha condiviso e che probabilmente gli ha fornito uno stimolo nuovo per accettare questa sfida. Confidiamo in un Ferguson sempre più leader, sempre più maturo e desideroso di mettersi in discussione. Ci sarà bisogno anche di questo durante la stagione».