A piedi al santuario, con l'associazione Delfino

TRIVERO - Ottimo riscontro per la camminata al santuario della Novareia organizzata giovedì 6 luglio dall'associazione Delfino. Più di venti persone si sono ritrovate nel primo pomeriggio al centro incontro e da lì sono partite verso il santuario. Chi non riusciva a camminare per tutto il percorso è stato portato con il pulmino



MOVIMENTO E SALUTE - Con loro c'era il dottor Tarcisio Fresia, che ha discusso con i partecipanti soprattutto dei benefici che l'attività fisica apporta alla salute e al benessere. Al santuario ci si è fermati per una piacevole merenda all'ombra, poi il ritorno, sempre a piedi.



POSSIBILE REPLICA - Visto l'ottimo riscontro, è possibile che prima dell'autunno vengano organizzare altre iniziative analoghe. L'associazione Delfino ringrazia tutti per la partecipazione e il dottor Fresia per il "valore aggiunto" che è riuscito a portare a questa passeggiata.