Strona, camper piomba in mezzo a una carreggiata

STRONA - Dramma sfiorato ieri, domenica 9 luglio, a Strona, dove un camper è finito in mezzo a una strada, ribaltandosi. Il proprietario, un 66enne, pare in procinto per partire per le vacanze, lo aveva parcheggiato nei pressi della sua abitazione, dimenticando di innestare il freno a mano, e allontanandosi poi per qualche minuto. Il mezzo, improvvisamente, si è messo in movimento. Finito fuori dalla carreggiata, è finito in un dirupo ribaltandosi e schiantandosi sulla strada sottostante, dove solo per un caso, in quel momento, non stavano transitando altri veicoli, altrimenti l'esito poteva essere drammatico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che, oltre a occuparsi della viabilità, hanno atteso che il mezzo venisse spostato e messo in sicurezza.

Camper ribaltato in mezzo alla strada (© Vigili del Fuoco)