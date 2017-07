Biella è pronta per «Gli sport sull'acqua 2017»

BIELLA – Uno dei quartieri più vivi della città si prepara a tre intensi giorni di festa. Torna anche quest'anno la 12esima edizione del torneo «Gli sport sull'acqua 2017». Un grande week end di musica divertimento e sport in programma dal 14 al 16 luglio nella cornice di piazza Del Monte ormai diventata teatro di tanti eventi di successo. Appuntamento dunque con tornei di volley e calcio sull’acqua e tanta musica. I tornei di entrambi gli sport hanno carattere amatoriale e possono partecipare tutti coloro (maschi o femmine) che abbiano compiuto il 16esimo anno di età. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 5 persone ad un massimo di 15: per il volley si gioca in 5 così come nel calcio (4 giocatori più un portiere). Ogni partita sarà suddivisa in due tempi con durata proporzionale al numero di squadre partecipanti al torneo e si giocherà in una vasca rettangolare di dimensioni di circa 24 mt x 12 mt e profondità di 60 cm, contenente 20-30 cm d’acqua. Il torneo inizierà venerdì 14 luglio con le partite di pallavolo dalle 16 fino alle 23.

Sabato 15 si giocherà a pallavolo dalle 14 alle 20 a cui seguiranno le premiazioni e in serata, dalle 20.30 alle 23 inizierà il torneo di calcio a 5. Nella giornata di domenica si giocherà dalle 12 alle 22 con successive premiazioni. Ad accompagnare lo sport saranno presenti sul palco in Piazza del monte @Italian Graffiti venerdì 14, Florie & The Claim con la bellissima voce di Fiorenza sabato 15 ed in fine il karaoke di Max Gillo domenica 16.

Per partecipare è necessario iscriversi. Per maggiori informazioni PGS Biella: 3491433956 o pgs.biella@libero.it.