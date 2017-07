Ecco il parcheggio Borgo del Piazzo

BIELLA - Cambia nome, o meglio ne acquisisce ufficialmente uno, l'autosilos a servizio del Piazzo: la giunta lo ha battezzato, con una delibera votata nella seduta di lunedì 10 luglio, parcheggio Borgo del Piazzo. Una variazione nella toponomastica che prelude a una modifica anche della segnaletica: sarà questo il nome che comparirà sui nuovi cartelli indicatori, che compariranno fin dall'incrocio di via Ivrea.

NOME TURISTICO - L'idea di dare un nome più «turistico» al parcheggio, principale spazio per le auto a servizio del borgo storico, era nata durante l'assemblea pubblica della giunta nei quartieri a palazzo Ferrero. Alcuni abitanti avevano lanciato la proposta, sottolineando che nessuno lega il nome «Bellone» (che era stato assegnato all'autosilos) al Piazzo. Un rapido controllo è bastato a scoprire che in realtà nessun nome compariva nella toponomastica ufficiale. E l'assessore Fulvia Zago ha così fatto preparare la delibera per il «battesimo». L'autosilos è stato aperto nel 2008 e prevede 134 posti auto gratuiti. Un ascensore lo collega al corso del Piazzo, a pochi metri da palazzo La Marmora, palazzo Ferrero e palazzo Gromo Losa e dalle loro mostre e attività culturali.