Bielmonte, tutto pronto per «Bielmonte Outdoor Festival»

BIELLA – A Bielmonte torna Torna l'appuntamento con il «Bielmonte Outdoor Festival», l'evento dedicato agli appassionati di sport e divertimento all'aria aperta e alle famiglie. Quest'anno si fa festa domenica 16 e domenica 23 luglio. Due domeniche di puro divertimento. Una kermesse di attività ludiche e sportive pensate per le famiglie e amanti dello sport. Ecco cosa vi attende: per gli amanti dello sport mountain bike per tutte le fasce di età e grado di preparazione, nordic walking con le guide della Scuola Italiana Nordic Walking, equitazione per grandi e piccini, golf in montagna uno speciale campo pratica per adulti e bambini con istruttori della Federazione Italiana Golf, per imparare le basi di questo sport, yoga con sedute per il risveglio mattutino e corsi pomeridiani per il benessere psicofisico. Per grandi e piccini: baby camp di avvicinamento alle varie discipline: mountain bike, scherma, basket, volley, calcio e rugby e ginnastica artistica, aquilonismo con laboratori per bambini, laboratori di ispirazione Montessoriana sulla natura che ci circonda, bungee run per grandi e bambini, per vedere chi corre più veloce imbragati ad un elastico che contrasta la corsa, climb station un modo nuovo di arrampicare, senza corde e imbragature, acrojump con salti fino a 8 metri di altezza su tappeti elastici in totale sicurezza, baby park con una giostrina di gommoni su erba, carrucola, scivolo, altalena e castello per i più piccini, rolba run divertente bob a rotelle con partenza dal Rifugio Monte Marca, raggiungibile dal Village di Bielmonte con una comoda seggiovia monoposto o a piedi, automodellismo, spettacolare esibizione degli atleti della Squadra Nazionale Arcieri Paralimpica

Musica. cucina ed attrazioni da non perdere

Durante la manifestazione il famoso Cirko Vertigo sarà presente con tre spettacoli curati da un cast internazionale di interpreti che si alternerà nelle più elettrizzanti discipline del circo contemporaneo. Sabato 22 luglio un momento da non perdere sarà il concerto di fisarmoniche alle 17 con divertenti brani di genere popolare e musica da ballo. I Rifugio Monnte Marca invece proporrà «CuochinMarca», cena con salita in seggiovia (costo € 50). Il ricavato sarà destinato all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella per l’acquisto di un Arco a C per una radiologia interventistica da inserire nell'Ospedale degli Infermi. Per prenotazioni: Rifugio Monte Marca. Tel 334.3765806 rifugio@montemarca.it.

Tra un’attività e un’altra non possono mancare le pause gastronomiche a cura del Consorzio Turistico Oasi Zegna. Al centro del Village del Bielmonte Outdoor Festival è possibile gustare qualche salamella grigliata, costine, hamburger e patatine. Non troppo distante anche locande, ristoranti, rifugi, agriturismi con speciali proposte degustazioni e sapori del territorio. L'ingresso al Bielmonte Outdoor Festival e l'accesso a molte delle attività proposte è gratuito. Per informazioni: www.bielmonteoutdoorfestival.com.