Connor Dever a Biella per la stagione 2017/2018

BIELLA - Il Brc ha da poco concluso un’importante trattativa volta a portare a Biella un altro giocatore di alto livello con l’obiettivo di schierare, in occasione del prossimo Campionato di Serie B, una squadra competitiva e di qualità.

L’inglese Connor Dever, ventenne, mediano di mischia, 84 kg per 182 cm di altezza, giocherà con la maglia gialloverde per la prossima stagione.

A DISPOSIZIONE DAL MESI DI AGOSTO - Nel passato di Dever ci sono: la selezione North of England in U18 e due stagioni con i Sale Sharks con i quali si è affacciato al campionato National One ed ha ottenuto, nella stagione 2015 il titolo di miglior realizzatore del campionato oltre a diverse nomine in qualità di man of the match. Recentemente, Dever ha partecipato ad un programma di scambio con il Sudafrica della durata di due mesi. Il nuovo acquisto Brc, sarà a Biella per l’inizio della preparazione, dal mese di agosto.