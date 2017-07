Ludopatie, il Comune di Vigliano partecipa all'indagine nazionale sul gioco d'azzardo

VIGLIANO - Il Comune di Vigliano Biellese è tra i comuni scelti come campione per lo studio sulla ludopatia e gli effetti del gioco d’azzardo dall'Istituto Nazionale di Sanità.

Lo studio interesserà 218 comuni italiani, per la raccolta delle informazioni verrà intervistato un campione di 12.000 residenti maggiorenni su tutto il territorio nazionale.

Nel periodo da Luglio 2017 a Gennaio 2018, sul territorio di Vigliano, saranno effettuate le interviste ad un campione di 52 residenti maggiorenni.

I cittadini selezionati per l’intervista riceveranno una lettera di invito a partecipare al progetto con sufficiente anticipo, in modo da poter realizzare l’intervista al proprio domicilio da parte di personale accreditato e specificamente formato.

Gli operatori deputati alla rilevazione nel territorio di Vigliano Biellese, muniti di tesserino identificativo, sono:

CASTRO GLADYS

COLAIANNI COSIMA