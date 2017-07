Biella, via alla prima edizione del Buskers Festival

BIELLA – Sarà la prima edizione di un'evento mai visto in città. Sabato 29 luglio si terrà la prima edizione di Biella Buskers Festival. Dalle 18 fino a tarda serata in Piazza Cisterna a Biella Piazzo andrà in scena l'evento, unico nel suo genere che ospiterà più di 15 artisti di strada, che intratterranno il pubblico con musica di ogni genere: rock, pop, folk, groove, reggae e gypsy.

Ad esibirsi numerosi artisti locali: Bigo, Campi di Tempo, Ethaine Project, Federico Borluzzi, Fil VS Sal, Florie, Folhas, Gat, Gypsy Club, Impacto Zero, Marco & Serena, Simone di Pa, Sgargia Duo, Valeria Caucino e Violinavento.

Sarà possibile assistere a due speciali anteprime come Aspettando Buskers Festival, di scena il 14 e 21 luglio, presso Piazza Santa Marta, a partire dalle 20.30.

Il festival è gratuito e apre le sue porte ai più grandi e i più piccoli, per passare una serata diversa con il fine di divertire e di far conoscere i musicisti di strada. Per concludere, alle 23, avrà luogo uno speciale «Pasta Party» per stare in compagnia e godersi l’intrattenimento musicale.