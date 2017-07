Gli Orsi di Biella, prosegue con successo «Laguna Blu»

BIELLA – Al centro commerciale Gli Orsi proseguono gli eventi estivi dedicati ai più piccoli: fino a giovedì 27 luglio la galleria commerciale ospiterà «Laguna Blu», una zona dedicata esclusivamente ai giochi acquatici per i più piccoli!

Grazie a questa simpatica attività, tutti i bambini potranno divertirsi in compagnia, giocando con tante colorate attrazioni come i battelli a pedali e i water balls. L’area resterà accessibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00, mentre nel week-end dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00.

Il centro commerciale Gli Orsi invita tutte le famiglie a trascorrere un’estate all’insegna del divertimento e ricorda che tante altre imperdibili attività gratuite aspettano i visitatori per tutto il periodo estivo!