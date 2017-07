«Scopri Mosso con gusto», 1400 euro donati alla popolazione di Pieve Torina

MOSSO - Il ricavato della manifestazione «Scopri Mosso con Gusto» del 28 maggio è stato devoluto per il sostegno della popolazione del Comune di Pieve Torina uno dei paesi più colpiti dal terremoto in Centro Italia dello scorso agosto. Sono stati donati € 1400. «Un grande ringraziamento a tutte le associazioni di Mosso e ai volontari per il loro contributo per la riuscita della camminata sui nostri sentieri».