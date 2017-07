Occhieppo Inferiore, esce sul balcone e si trova davanti un ladro

OCCHIEPPO INFERIORE - Esce sul balcone alle 4 di notte, per ritirare il bucato, visto che piove, e si trova di fronte un ladro. Sono stati attimi di paura, oggi, sabato 15 luglio, per una pensionata di 79 anni, di Occhieppo Inferiore. Svegliata dal temporale, era uscita per riportare nell'alloggio i panni stesi. Se la pioggia li avesse ribagnati, avrebbe dovuto ripassarli in lavatrice. È stato allora che si è trovata davanti un uomo, con il volto travisato, che le ha fatto cenno di non aprire bocca e di stare calma Sconvolta e spaventata, la 79enne è rientratra nell'abitazione. Soltanto all'alba, ripresasi dallo spavento, si è accorta di essere stata derubata. Mentre si occupava della biancheria, il malvivente le aveva sottratto tutti i gioielli che aveva in casa, per un valore non ancora quantificato. È stato il fratello della vittima a telefonare ai Carabinieri e a richiedere il loro intervento. Ora sono in corso indagini per risalire all'identità del ladro.