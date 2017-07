Denunciata 55enne, utilizza «abusivamente» il profilo Facebook dell'ex compagno

BIELLA - Si è conclusa con una denuncia da parte della locale Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni ad una signora Biellese di 55 anni, la vicenda riguardava fatti denunciati da un medico, per la violazione dell’art. 617 quater del codice penlae, che consiste nell’intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche e telematiche. Nello specifico il professionista si era recato presso gli Uffici della Sezione rappresentando che ignoti hacker, oltre a rispondere, anche in malo modo, a messaggi che gli venivano inviati tramite le messaggistiche on-line, cancellavano dai suoi contatti Facebook le sue nuove amicizie femminili.

REATO GRAVE - In breve gli operatori della Sezione individuavano la responsabile nell’ex compagna, constatando che la stessa, sfruttando l’installazione sul proprio telefonino dei social del denunciante, cancellava i contatti che non le aggradavano, leggendo e rispondendo ai messaggi dell’ignaro professionista, il quale solo in seguito ad alcune reazioni da parte di conoscenti ed amiche aveva capito che qualcosa non andava. Si rammenta trattarsi di un reato grave per il quale è prevista la reclusione dai 6 mesi ai 4 anni e per il quale è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino presso la quale è operativo un pool di magistrati che si occupano dei reati informatici.