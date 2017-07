Auto in fiamme in Valle Elvo

GRAGLIA - Brutta disavventura per due turisti milanesi, l'altroieri. I due stavano viaggiando nella strada provinciale 511 verso Graglia, in Valle Elvo, quando per ragioni ancora non chiare si è incendiata l'automobile. I due sono riusciti ad uscire in tempo e a portare via i bagagli. L'aumomobile però è presto stata avvolta dalle fiamme e quindi distrutta. I due hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il tratto stradale.