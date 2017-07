Graglia, tutto pronto per la Sagra Della Madonna di Campra

GRAGLIA – Torna puntale come goni anno la Sagra Della Madonna di Campra che quest'anno è in programma dal 28 Luglio al 6 Agosto 2017. Ecco il programma completo per non perdersi nulla: venerdì 28 Luglio apriranno i festeggiamenti con alle 19.30 apertura della cucina, specialità grigliata mista, alle 21.30 serata con la discoteca Planet Music. Sabato 29 Luglio alle 19.30 la cucina apre, come specialità le coppe allo spiedo, alle 21.30 serata con l'Orchestra Enrico Negro. Domenica 30 Luglio la nona edizione di Campra in moto: alle 10 ritrovo e consegna gadget, alle 11 partenza giro, alle 12.30 pranzo dei centauri, alle 14.30 «Urlo del Centauro» e pomeriggio in allegria, alle 19.30 la cucina apre con specialità fagioli alla messicana, alle 21.30 concerto di musica Ska con Les Macraux. Lunedì 31 Luglio alle 19.30, specialità zuppa alle erbe, alle 21.30 serata di proiezioni con video documentario: «Ile de la Reunion e Mauritius» di Michela Talon, Anna Mascherpa e Alberto Testa. Speciale giostre a 1€.

Un ricco inizio per il mese d'agosto

Martedì 1 Agosto la festa continua con l'apertura delle cucine alle 19.30, specialità toro allo spiedo, alle 21.30 serata country con i Country Zone. Mercoledì 2 Agosto alle 19.30 corsa podistica «Trofeo Siletti» (G.S. Graja), alle 19:40 la cucina apre, specialità stufato alla birra, alle 21.30, serata canora con «Le Nostre Valli». Giovedì 3 Agosto alle 19.30 apre la cucina con specialità zuppa d'orzo e baffa di costine, alle 21.30 musica celtica con la Barbarian pipe band. Venerdì 4 Agosto alle 19:40 apertura cucine, specialità di pesce, alle 21.30 serata con la discoteca Light and Sound. Sabato 5 Agosto Festa della madonna di Campra, alle 4.30 Santa Messa all'Alba, alle 11.45 distribuzione polenta concia, alle 12.30 pranzo campestre con la partecipazione del Coro Baiolese e del gruppo canoro Martenin, alle 19:30 la festa continua a tavola con specialità porchettà alla piastra, alle 21.30 gran serata con l'Orchestra Sonia De Castelli. Domenica 6 Agosto alle 19.30 la cucina apre con specialità grigliata mista, alle 21.30 serata di chiusura con la Discoteca Energia. Informazioni: 340 4087313 - 333 9714556 - 333 6546548, www.prolocograglia.com, www.sagradicampra.it.