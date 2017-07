Sagliano: donna ferita dal figlio

Sagliano Micca. Una donna di 65 anni, di Sagliano Micca, è stata lievemente ferita ieri sera, domenica 16 luglio, dal figlio 44enne, al termine di un diverbio. Dalle prime, quanto sommarie, informazioni, sembra che tra i due si sia acceso un violento litigio. L'uomo, coltello alla mano, avrebbe ferito involontariamente la madre ad un arto inferiore. Trasportata all'ospedale di Ponderano, ora si trova ancora ricoverata per accertamenti. Sembra che abbia raccontato alle Forze dell'ordine che si sarebbe trattato di un evento casuale e non voluto. E infatti il sindaco Patrik Forgnone non è stato nemmeno informato dell'episodio. Il 44enne, che avrebbe problemi di salute, rischia comunque la denuncia per lesioni.