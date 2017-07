Premiazione per l'artista e cultore dello stile, Gaetano Aloisio

BIELLA - Esclusività, tradizione e soprattutto eleganza hanno fatto da cornice alla premiazione del Maestro Gaetano Aloisio, in programma lunedì 11 luglio presso lo stand di Drago Lanificio in Biella, esattamente al termine della prima giornata della 78° edizione di Idea Biella, la fiera internazionale del Tessuto.



ECCELLENZA - Un momento importante e fortemente voluto dalla Famiglia Drago sempre molto attenta all’eccellenze italiane, proprio come il Signor Aloisio, sarto di caratura internazionale, che ha saputo, attraverso la sua abilità e la sua storia portare in giro per il Mondo il gusto e l’eleganza italiana.



BINOMIO DRAGO-ALOVISIO - Il binomio esprime raffinatezza e stile, proprio come la preziosa giacca realizzata attraverso l’esclusivo tessuto Extreme 180.000, prodotto con il filato in lana più fine al Mondo, ed esposta, per l’occasione, all’interno dello stand Drago. Un riconoscimento che vuole dare il via ad una serie di speciali iniziative pronte ad accompagnare le prossime edizioni di Milano Unica.