Tornano i festeggiamenti di «Verrone Sotto Le Stelle»

VERRONE – tornano i tradizionali festeggiamenti per la Festa Patronale di San Lorenzo organizzati dalla Pro Loco di Verrone. Si parte mercoledì 19 luglio alle 21 con i canti accompagnati dalla melodia dell'organo. Giovedì 20, spazio ai sapori. Dalle 19 infatti si terrà il «Giro d'Italia gastronomico», con le più sfiziose specialità italiane, subito dopo la serata continua in compagna di Jolly Blu. La festa prosegue venerdì 21 luglio con le degustazioni di «Hamburgheria e Polleria» mentre la serata è affidata all'animazione del Centro Estivo di Verrone che coinvolgerà il pubblico presente in divertenti esibizioni e con il djset finale. Sabato 22 luglio la Pro Loco invita a gustare il fritto di pesce che sarà la specialità culinaria della serata. Temrinerà la serata l'atteso schiuma party accompagnato dal djset.

Non è festa patronale senza celebrazioni. Domenica 23 luglio sin dal mattino una giornata ricca di appuntamenti: alle 10.30 ritrovo a San Rocco da dove partirà la processione religiosa e la celebrazione della Santa Messa. Al termine rinfresco offerto dalla Pro Loco in piazza. Alle 18 arriva la «Corsa per la Vita» e si continua con il gusto grazie alla cena toscana a base di Fiorentina (con prenotazioni entro venerdì 21). A intrattenere l'ultima serata di Verrone sotto le Stelle, Sergio Perazza. Per informazioni e prenotazioni: prolocoverrone@gmail.com.