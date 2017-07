Lotteria Lilt, ecco i biglietti vincenti

BIELLA - Ieri pomeriggio presso SPAZIO LILT di Biella, in via Ivrea 22, alla presenza della Vice Presidente Daniela Alberici Mancini, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria benefica di LILT Biella a sostegno dell’Hospice L’Orsa Maggiore, iniziata a aprile 2017. I biglietti della lotteria benefica, con un euro di donazione, prevedevano anche la vincita di gadget di minor valore che, grazie ad un meccanismo tipo «gratta e vinci», consentivano di aggiungere una vincita immediata a quella dell’estrazione finale. Il saldo finale di biglietti venduti in questa edizione è stato di 15.630 per un valore totale di € 15.707,17. Sono molti i premi messi in palio grazie alla sensibilità di 28 aziende ed esercizi commerciali del territorio che hanno contribuito a dar vita alla lotteria e a raccogliere fondi per l’Hospice «L’Orsa Maggiore».

PREMI - Il primo premio, uno splendido orologio Gucci (Gioielleria Pivano di Biella) , è stato assegnato al biglietto numero 01557, il secondo premio, un diamante da investimento offerto da Real Diamond Invest è stato assegnato al biglietto numero 22562. Il terzo premio, un orologio cronografo è stato assegnato al biglietto numero 15266.

RITIRO - I premi potranno essere ritirati presso lo Spazio LILT di Biella, in via Ivrea 22 a partire da lunedì 17 luglio consegnando il biglietto vincente, entro 60 giorni dall’estrazione.