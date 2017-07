Drammatico incidente stradale a Villanova: muore a 38 anni

BIELLA - Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 18 luglio, a Villanova Biellese. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo, poco prima della rotonda di località Donna, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, finendo in un fossato. Si tratta di Matteo Ceria, 38 anni, originario di Strona ma residente a Magnano, di professione decoratore, con molti anni di lavoro all'estero.

I soccorsi dei vigili del fuoco (© Vigili del Fuoco di Biella)

I FATTI - L'auto, per effetto dell'urto, è poi rimbalzata sulla sede stradale capottandosi, mentre l'uomo veniva sbalzato fuori dall'abitacolo. Soccorso da altri automobilisti di passaggio, è stato in seguito trasportato all'ospedale di Ponderano, da un'ambulanza del 118, in gravissime condizioni, per poi morire poco dopo. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per ripulire la sede stradale dal carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato e mettere in sicurezza l'area.