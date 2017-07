TriVeroAmico, torneo di calcio a sette divertente e solidale

TRIVERO - Calcio e solidarietà allo stadio di Ponzone. Si giocherà questa domenica, 23 luglio, la terza edizione del trofeo TriAmicoVero, torneo di calcio a sette organizzato dalle associazioni che fanno parte della rete di solidarietà triverese, in collaborazione con l'unione sportiva Stella Alpina e con la parrocchia di Ponzone. Come di consueto, saranno otto le formazioni che si contenderanno il titolo. In mattinata si giocheranno le eliminatorie (due gironi all'italiana, superano il turno le prime due classificate), nel pomeriggio semifinali e finali.



PER BENEFICENZA - L'iniziativa ha finalità benefiche: tutto il ricavato andrà infatti ad alimentare il fondo sociale di TriAmicoVero che permette di affrontare una lunga serie di situazioni di emergenza che riguardano persone e famiglie triveresi in grave difficoltà economica (bollette, spese mediche, assicurazioni auto e via dicendo).



LA GIORNATA - L’evento è aperto a tutti: dagli spalti del campo si potrà assistere alle gare per l'intera giornata. Spettacolo garantito con una curiosità in più al mattino, visto che si giocheranno contemporaneamente due gare su due campetti tracciati in parallelo sul prato. Si inizia alle 9 e si va avanti sino alla premiazione, intorno alle 17.