Funicolare: nessuno usa i bus sostitutivi

BIELLA - Due settimane di osservazione e la constatazione che esistevano corse che viaggiavano senza nemmeno un passeggero: parte da questi dati la decisione, presa dalla giunta nella riunione del 17 luglio, di modificare gli orari del servizio sostitutivo della Funicolare. La prima corsa tra piazza La Marmora e piazza Cucco sarà alle 7,15 anziché alle 7, seguita da altre due corse alle 7,40 e alle 8,15. Dalle 9 del mattino partirà un bus ogni mezz'ora fino alle 20,30 con la completa eliminazione della fascia serale. I nuovi orari entreranno in vigore nei prossimi giorni e resteranno così come sono almeno fino alla riapertura delle scuole, quando saranno rivalutati. Le corse al giorno diventano 27, contro le 37 precedenti, e non ci sarà prolungamento di orario nel fine settimana.



BUS VUOTI - «Proprio nella fascia serale, il numero di passeggeri precipitava - osserva l'assessore ai trasporti Diego Presa - Per fare un esempio la corsa delle 23 ha viaggiato undici volte su quattordici vuota nelle due settimane di osservazione e nelle altre tre occasioni ha trasportato un solo utente. Anche la prima corsa del giorno, quella delle 7, ha totalizzato appena cinque passeggeri in due settimane. Con questi presupposti la razionalizzazione dell'orario non creerà grandi disagi. Abbiamo pensato al servizio della mattina per consentire a chi vive al Piazzo di arrivare a Biella in tempo per le 7,30, per le 8 e per le 8,30, con l'inizio degli orari di lavoro o di quelli di sportello degli uffici».



TEMPISTICHE - Il servizio sostitutivo è attivo dal 25 maggio, giorno di chiusura della funicolare per l'inizio del processo di restauro, e durerà fino all'inizio del 2018 con la riapertura dell'impianto rinnovato.



TRATTE E BIGLIETTERIA - Il capolinea a valle è in piazza La Marmora (lato via Gramsci), quello al Piazzo è piazza Cucco. Le fermate sono in via Pietro Micca-piazza Curiel, via Cavour-piazza Martiri e via Ramella Germanin- Vialarda. Il biglietto (1,20 euro andata, 1,80 euro andata e ritorno) può essere acquistato in una delle quattro rivendite lungo il percorso (tabaccheria Pennacchia, piazza Martiri 6; tabaccheria Rizzo, via Pietro Micca 29/e; bar Bottalino, via Santuario di Oropa 1 e tabaccheria bar dei Portici, piazza Cisterna 11/b al Piazzo) o direttamente a bordo del bus senza sovrapprezzo, per agevolare gli utenti specie nelle ore di chiusura dei punti vendita.