Cerca di sfuggire ai carabinieri e finisce in una strada senza uscita

QUAREGNA - Cerca di sfuggire in auto ai carabinieri e imbocca in auto una strada senza uscita. Protagonista della vicenda, avvenuta lo scorso 17 luglio, un pregiudicato di 41 anni, residente in provincia.

I FATTI - L'uomo, incappato in via Marconi, a Quaregna, in un posto di controllo dell'Arma, invece di fermarsi all'alt, aveva dato gas. Ne era nato così un inseguimento. L'automobilista, per sfuggire ai militari, aveva imbucato una via traversa, senza rendersi conto che non portava da nessuna parte. Trovatosi davanti alla fine della strada, si era dovuto fermare. Adesso rischia una denuncia, e tutto perchè non aveva voluto farsi trovare alla guida di un'auto senza avere la patente.