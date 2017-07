Cerca di colpire un uomo con un bastone e si ferisce

BIELLA - Tenta di colpire il vicino di casa con un bastone e all'ospedale ci finisce lui. Protagonista dell'episodio un uomo di 81 anni, di Cerrione. I fatti sono di lunedì 17 luglio, stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri tra chi ha assistito alla scena, l'anziano sarebbe uscito di casa per affrontare un condomino, di 38 anni, tutto per colpa di un cane. Armato di bastone, ha cercato di colpire l'altro uomo che si è scansato. Perso l'equilibrio, l'81enne è finito rovinosamente a terra, battendo il capo e procurandosi una ferita. Soccorso dall'èquipe medica del 118, chiamata da altri residenti, le sue condizioni non sono gravi. Non sarebbe la prima volta che tra le parti scoppiano violenti litigi, a cui più volte hanno rimediato i militari dell'Arma.