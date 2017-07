"Ballando con la Puglia", i Malapizzica al chiostro

BIELLA - Giunta alla VI° edizione, quest'anno Ballando con la Puglia , organizzata dall'Associazione Culturale Amici della Puglia all'interno della rassegna Estate nel cuore di Biella , propone il concerto del gruppo musicale Malapizzica.



MUSICA E TRADIZIONE - Lo spirito che anima l'intero gruppo, in direzione di un impegno sociale, è quello di trasmettere l'amore per la musica tradizionale popolare salentina, campana, e in genere di tutto il sud Italia con l'energia delle pizziche, tammurriate, saltarelli e tarantelle.



LA SERATA - Lo spettacolo, a ingresso gratuito, si terrà sabato 22 luglio al Chiostro di S. Sebastiano, dalle 21. A partire dalle 20 la Caffetteria del chiostro, Zoe ArtCafè&Kitchen, proporrà un aperitivo tipico pugliese.