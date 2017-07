All'asta "L'uomo Bici". Ricavato per la cestovia del Monte Camino

BIELLA - Scade questa settimana, venerdì 21 Luglio, la possibilità di aggiudicarsi l'ultima opera dell'installazione Evoluzione Rocca di Paolo Barichello. Le altre sono già state vendute privatamente e resta dunque solo quella donata dall'artista alla Fondazione Funivie Oropa per la campagna di raccolta fondi restauriAMOlacestovia.



L'OPERA - Si tratta dell'Uomo Bici con bandana, l'unica ad essere stata autografata dal vincitore del centesimo Giro d'Italia e della tappa con arrivo ad Oropa: Tom Dumoulin. Fondazione Funivie Oropa: «Siamo davvero felici che Paolo Barichello abbia scelto di legare la sua opera alle Funivie Oropa e, in particolare, al restauro della Cestovia del Monte Camino. E' una dimostrazione di stima verso il lavoro che sta svolgendo la fondazione e, soprattutto, di amore per il territorio biellese. Ci auguriamo quindi che l'opera di Paolo resti nel biellese. Invitiamo pertanto imprenditori locali, associazioni, Enti, ecc. a inoltrare un'offerta. Un'opera di questo tipo, per di più autografata dal vincitore del centesimo giro, è davvero desiderabile!». Base d'asta per aggiudicarsi l'opera: 2.800,00 euro.

Congratulazioni del presidente delle funivie, Paolo Pistono a Paolo Barichello per l'opera realizzata (© Fondazione Funivie Oropa)