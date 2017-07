DocBi: immersi nella storia tra Quarona e Varallo

BIELLA - Il DocBi organizza per domenica 6 agosto la tradizionale visita agli aspetti storico-artistici della Valsesia. Quest'anno "scopriremo" San Giovanni al Monte di Quarona e il Museo dell’Energia di Varallo recentemente aperto al pubblico.



MATTINA - Ritrovo alle 9.45 alla «Fabbrica della ruota» e partenza per Quarona ottimizzando le auto. Alle 10.30 circa visita guidata alla chiesa di San Giovanni al Monte, la cui costruzione iniziò in epoca tardo-romana. Dal punto di vista artistico la chiesa conserva un patrimonio fondamentale per la Valsesia; vi si trovano importanti esempi di affreschi di varie epoche, i più antichi dei quali risalenti al Medioevo. Alle 12.30 trasferimento a Varallo e pranzo presso il ristorante Italia (menù: trota in carpione con verdure in agrodolce, ravioli alla piemontese, dessert, caffè e un calice di vino).



DOPO PRANZO - Alle 15 visita guidata al Museo dell'Energia di Varallo all'interno dell'ex manifattura Rotondi, in cui sono conservati macchinari a vapore originali che permettono di studiare l'evoluzione della produzione energetica dal XIX secolo ad oggi. Verso le 17 è previsto il rientro alla «Fabbrica della ruota» dove sarà possibile visitare le tre mostre attualmente allestite: «Grigioverde: dal telaio alla trincea», «Le forme del rame nelle opere di Mario Botta» e la mostra di fotografie di Manuele Cecconello «FDR».



IN CONCLUSIONE - Seguirà un piccolo rinfresco offerto da Sapori Biellesi con un dolce in omaggio a tutti i partecipanti. Il costo della giornata, comprensivo del pranzo, degli ingressi e delle visite guidate, è fissato a 28 euro, iscrizione obbligatoria entro il 4 agosto.