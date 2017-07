Il gruppo volontariato ha bisogno di nuove leve

VALLE SAN NICOLAO - Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione generale del gruppo di volontariato Valle San Nicolao, tradizionale appuntamento prima delle ferie estive per fare il punto sulle varie attività svolte dall'associazione e iniziare a programmare le prossime iniziative.



ATTIVITA' SCUOLABUS - In particolare l'incontro è servito per una verifica del servizio di accompagnamento dei bambini sullo scuolabus comunale, attività che ha visto impegnati, al mattino e nel pomeriggio, 14 volontari che si sono alternati per tutto l'anno scolastico. Da settembre fino a giugno, attraverso un'apposita convenzione con il comune di Valle San Nicolao, Mario C. Sergio, Maria, Simona, Lorena, Piergiorgio, Mario S., Giampiero, Marilena, Teresa, Lino, Loris, Olga e Carla hanno garantito il servizio di accompagnamento dei piccoli alunni delle scuole del paese. A loro va un sentito e sincero ringraziamento per la disponibilità e l’impegno che hanno offerto al paese e alle famiglie degli alunni nello svolgere, gratuitamente, questo compito.



CONSEGNA PASTI - Ringraziamento anche a tutti i volontari che, ogni giorno, si occupano della consegna dei pasti a domicilio a favore di persone anziane o in stato di bisogno a cui vengono portati a casa pasti caldi a mezzogiorno. Anche in questo caso il servizio viene svolto a rotazione da una decina di volontari che si alternano dal lunedì al venerdì, Valter, Roberto, Gianni, Egidio, Lino, Tiziano, Loris, Mario, Giampiero e Vincenzo.



APPUNTAMENTI FUTURI - Tra i prossimi appuntamenti dell'associazione ci sarà il pranzo benefico, organizzato dall'Arci Brovato nell'ambito della propria festa campestre, in programma domenica 6 agosto e il cui ricavato verrà destinato proprio a finanziare le attività del gruppo di volontariato. Inoltre, sempre durante la festa dell'Arci Brovato, giovedì 10 agosto è in programma la tradizionale giornata delle case di riposo del Biellese, appuntamento a cui partecipano gratuitamente circa 300 anziani provenienti da tutto il territorio, insieme al personale delle strutture che li ospitano. Il pranzo è offerto per tutti dall'Arci Brovato mentre i volontari dell'associazione contribuiranno servendo a tavola e aiutando gli organizzatori di questa giornata che ha assunto una grande valenza sociale e umana.



ANNO 2017/2018 - In previsione del prossimo anno scolastico, intanto, il gruppo di volontariato Valle San Nicolao sta predisponendo i nuovi turni per l'accompagnamento dei bambini sullo scuolabus, in modo da poter garantire efficacemente la gestione del servizio fin dalla riapertura delle scuole a settembre.



APPELLO - Per il nuovo anno quindi l’associazione è alla ricerca di nuove disponibilità, di nuovi volontari da affiancare a quelli che già stanno operando. Sono necessarie nuove persone, che anche con poche ore al mese, siano disponibili a svolgere alcuni servizi del gruppo di volontariato Valle San Nicolao, l’accompagnamento sullo scuolabus, la consegna dei pasti o servizi di trasporto. Ognuno può scegliere ciò per cui si sente maggiormente idoneo e interessato, con una disponibilità di tempo, piccola o grande che sia. Ogni contributo è prezioso e serve a migliorare il nostro operare e a garantire alcuni servizi a tutto il paese.

Riunione di verifica dei giorni scorsi (© Volontariato Valle San Nicolao)