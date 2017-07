Biella, Christian Clarizio nuovo presidente della Pro loco

BIELLA - Martedi’ sera si è tenuta l'assemblea dei soci della Pro loco Biella e Valle d'Oropa con le votazioni del nuovo direttivo dell'associazione. Il nuovo direttivo sarà composto da Christian Clarizio, Luca Mantio, Carmelo Martino, Irene Fratia, Michele Silverman, Piermario Garbino e Cristina Canova. Il termine delle votazioni il nuovo direttivo ha eletto come nuovo presidente Christian Clarizio coadiuvato nel ruolo di vicepresidente da Luca Mantio.

LAVORO - "L'obiettivo principale sarà quelle di crescere nel numero dei volontari per operare con sempre maggiore continuità sul territorio con manifestazione che possano aggiungere valore al territorio ai cittadini ed ai turisti. Confermare e migliorare gli eventi realizzati dalla Pro Loco nelle precedenti edizioni sarà l’inizio del percorso del nuovo direttivo, partendo a fine agosto con Bolle di Malto in collaborazione con l'associazione L'inchiostro, i Sabati colorati a settembre insieme alle associazioni di categoria ed è in fase di organizzazione il primo torneo benefico di calcio a 5» le parole del comunicato stampa dell'associazione.