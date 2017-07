Netro, è tempo di Festa della Birra

NETRO – E' tornata la Festa della Birra in paese organizzata dalla Pro Loco di Netro. L'appuntamento è dal 20 al 23 luglio. Ecco il programma completo: giovedì 20 apertura del grande salone gastronomico con piatto proposto per la serata grigliata mista, a seguire serata dedicata ai giovani con la Discoteca Energia e le sue cubiste e la partecipazione dei Coscritti 1999. Venerdì 21 la cucina propone come piatti della serata pasta alle vongole e impepata di cozze, a seguire esibizione della stella nascente Aurora Calabrese che aprirà la serata di musica dedicata al grande rock con in prima serata tributo a Luciano Ligabue con le Schegge Sparse ed a seguire tributo a Vasco Rossi con la VascoRock Band. Sabato 22 luglio in tavola verranno proposte rane e pesciolini, a seguire grande serata danzante con l'orchestra Sonia De Castelli, in onda su Telecupole tutti i martedì sera. Domenica 23 luglio il salone gastronomico aprirà a partire dalle 12.30. Per l'ultima sera la cucina propone due grandi piatti tipici panissa e polenta e cervo, a seguire finale con il botto con il grande ritorno della band Explosion. Per tutte le serate la cucina servirà antipasti, primi, fritto misto di pesce, grigliate, stinco, dolci e molto altro uniti al ricco servizio bar con birra, cocktail, vini e bibite. In caso di brutto tempo la manifestazione verrà comunque svolta nel grande capannone coperto che verrà installato per l'occasione. Per info: 346/5821561.