Camandona, tutto pronto per la Festa di S. Anna

CAMANDONA - Conto alla rovescia per l'inizio della festa di S. Anna che aprirà i battenti venerdì 21 e si protrarrà fino a domenica 30 luglio

Aprirà i festeggiamenti la Festa della Birra con polenta Concia, grigliata, fritto di pesce ed altre specialità che saranno presenti anche nel menù delle giornate successive. Sabato 22 si terrà la Cena in Piazza in cui si potranno degustare piatti tipici come la polenta e tapulone d'asino con l'accompagnamento della musica dal vivo de I Galas che saranno in concerto anche nella serata di domenica 23 durante e dopo la cena dalle 19.30. Sempre domenica alle 12.30, torna il «Pranzo della 3a età» offerto dagli abitanti di Camandona over 60 e alle 15.30 Santa Messa al Santuario del Mazzucco con la corale I Cantori di Camandona.

Tanti i gruppi musicali che intratterrano le cene in programma per la settimana, lunedì 24 «Il Quartetto Elastico», venerdì 28 la «Time Travel Band» e sabato 29 sarà la volta di «Sempre Noi – 883 Cover Band».

L'autoraduno e la chiusura

Ricco programma previsto anche per domenica 30 luglio quando avrà luogo, 11mo autoraduno di auto e moto storiche. Il ritrovo è previsto alle 9 all'ex asilo Clelia Ferrua dove si potrà gustare una colazione in gruppo ed effettuare le iscrizioni che si chiuderanno alle 10.30 con la partenza del giro turistico per le vie del paese e dintorni. Alle 11.30 è prevista una sosta con aperitivo e alle 12.30 pranzo in Piazza a Falletti. Durante tutto il corso della manifestazione sarà possibile degustare specialità gastronomiche tra cui il «macagn di Camandona». Alle 19.30 cena con la musica dal vivo dei «Beat-Side» tributo ai Beatles. La cena di chiusura si terrà lunedì 31 con la musica dal vivo delle Schegge Sparse ed in fine l'estrazione della lotteria. Per informazioni: www.prolococamandona.altervista.org.