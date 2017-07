BIELLA - Un 70enne, M.G., residente nel Biellese, è stato denunciato dalla Polizia per falso ideologico commesso da privato.

I FATTI - L'uomo si era presentato all'ufficio passaporti della Questura, asserendo di aver smarrito il suo documento. Ma non basta. Aveva inoltre dichiarato di non avere figli minorenni. Sono bastati pochi accertamenti, ai poliziotti, per scoprire che aveva detto il falso, visto che risultava divorziato e padre di un ragazzino.