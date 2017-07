Biella: a fuoco due cassonetti della spazzatura

BIELLA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, sabato 22 luglio, in via Galileo Galilei, a Biella, per due cassonetti della spazzatura incendiati.

I FATTI - Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i residenti della zona che, sentito l'acre odore di fumo e visto il baluginio delle fiamme, hanno dato l'allarme. Dalla caserma di via Santa Barbara è giunta così sul posto una squadra, che ha spento i roghi prima che potessero danneggiare le auto in sosta o addirittura le abitazioni. Adesso sono in corso accertamenti per capire se gli incendi siano scoppiati accidentalmente oppure se qualcuno ha deliberatamente appiccato le fiamme, usando un accelerante. Un compito non facile visto che i cassonetti sono andati completamente distrutti.