750 abbonamenti già confermati per la stagione 2017-18

PRELAZIONE ABBONAMENTI - Si è chiusa nella serata di ieri, venerdì 21 Luglio, la prima fase della campagna abbonamenti 2017-18 di Pallacanestro Biella, dedicata ai tifosi già titolari di abbonamento nella scorsa stagione. Due settimane aperte anche ai nuovi abbonati, che hanno potuto sottoscrivere la tessera 2017-18 nei posti del Biella Forum invenduti lo scorso anno. La #BiellaFamily conta già 750 appassionati, in crescita rispetto a quanti avevano confermato o si erano assicurati per la prima volta un posto sugli spalti dodici mesi fa, terminato il periodo di prelazione.

VENDITA LIBERA - La vendita libera degli abbonamenti sarà attiva da mercoledì 26 luglio presso il negozio Robe di Kappa di Via Italia 50 e online sul sito www.vivaticket.it. Terminerà il 29 settembre, venerdì antecedente il primo turno di campionato dei rossoblù.

COMMENTO DELLA SOCIETA' - Massimo Angelico, Presidente di Pallacanestro Biella, commenta: «Anche quest'anno si rafforza l'entusiasmo dei nostri tifosi che da sempre alimenta il motore di Pallacanestro Biella e per tutti noi è un grande motivo d'orgoglio. Mancano ancora tre settimane a un altro inizio, con il raduno e la preparazione al campionato, ma la voglia di basket è già importante, sia nel nostro pubblico sia nella famiglia di Sponsor che ha confermato il proprio prezioso sostegno anche per la nuova stagione, e che giorno dopo giorno si sta allargando. A nome del Club desidero ringraziare i tanti amici che hanno sottoscritto in queste settimane la tessera di abbonamento, i Partner che continueranno a essere al nostro fianco e i tifosi che da mercoledì si uniranno alla Biella Family. Questo è solo il primo traguardo raggiunto insieme, ci aspetta un lungo viaggio con tanti obiettivi. La vostra fiducia è la nostra carica».