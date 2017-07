Mostra scambio Alpimoto. Quarto appuntamento dell'anno.

SANTHIA' - Oggi, domenica 23 luglio in Piazza Aldo Moro a Santhià ritorna la mensile mostra scambio di mezzi e ricambi classici e d'epoca.

VI EDIZIONE - La manifestazione, giunta al sesto anno di programmazione con otto date da marzo a novembre, è diventata un appuntamento che richiama gli appassionati di tutto il Piemonte, regioni vicine e anche dalla Svizzera e dalla Francia, con un numero di espositori e visitatori in continuo aumento per la gioia di amatori, restauratori e semplici appassionati di bici, moto, auto, giocattoli e oggettistica d'epoca.



APPUNTAMENTI - La mostra scambio vi aspetta oggi dalle 8 in poi, per una giornata di divertimento. Le altre date, tutte rigorosamente gratuite, saranno il 27 agosto, 24 settembre, 22 ottobre e il 26 novembre.