Cavallo distrugge la moto di un centauro

VEGLIO - Poteva avere conseguenze ben più drammatiche l'incontro "ravvicinato" tra un motociclista e un cavallo.

I FATTI - È accaduto ieri, sabato 22 luglio, a Veglio. Un centauro di 18 anni, di Roppolo, stava percorrendo una strada, in sella alla sua Honda, quando si è trovato improvvisamente davanti il quadrupede. L'animale era fuggito da un vicino maneggio e si aggirava indisturbato lungo la via, con il rischio di mettere a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada, come stava per avvenire. Il giovane motociclista, infatti, è riuscito a evitare il cavallo ma non il potente calcio che questi ha sferrato, distruggendogli la due ruote. Solo per un caso, il 18enne non è finito a terra, ferendosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno poi rintracciato il proprietario del quadrupede, che intanto si era dileguato nei prati. Si tratta di un 51enne della zona, che ora dovrà risarcire il danno causato dal suo cavallo.