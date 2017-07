Ladri in azione al ricevimento di matrimonio

CASTELLETTO CERVO - Ladri in azione ieri, sabato 22 luglio, al castello di Castelletto Cervo, dove era in corso il ricevimento per un matrimonio.

I FATTI - Nella splendida location era arrivati diversi ospiti, alcuni su auto di lusso, e proprio a due di loro è toccato di essere derubati. Mentre erano in corso i festeggiamenti, ignoti si sono avvicinati a un paio di Porsche, di proprietà di due 29enni, e le hanno svuotate di tutto quanto contenevano. Non hanno nemmeno dovuto faticare molto per aprire le portiere: gli automobilisti, complice il caldo, avevano lasciato i finestrini leggermente aperti. Sembra comunque che nel bottino siano finiti solo dei documenti. Ammonta invece a qualche migliaio di euro il danno subito da un cossatese di 56 anni. Dalla sua abitazione, infatti, sono spariti diversi monili in oro. Sugli episodi indagano i carabinieri.