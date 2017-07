24 Luglio. Buon onomastico a ...

ONOMASTICO - Oggi, 24 Luglio, si festeggia Santa Cristina.

LA SANTA - Santa Cristina di Bolsena secondo la tradizione agiografica, fu una credente cristiana martirizzata durante le persecuzioni avvenute sotto l'imperatore Diocleziano, agli inizi del IV secolo. Le scoperte archeologiche a Bolsena indicano che la venerazione di santa Cristina, vergine e martire, risale almeno al IV secolo.

LA VITA - Il racconto narra di una giovane undicenne di nome Cristina, che, per la straordinaria bellezza, fu segregata in una torre dal padre Urbano, ufficiale dell'imperatore, in compagnia di dodici ancelle. A nulla sarebbero valsi i tentativi del padre di costringere la figlia, divenuta cristiana, a rinunciare alla sua fede; il padre passò allora dalle blandizie alle percosse: la fece flagellare e rinchiudere in carcere e, in seguito, la consegnò ai giudici che le inflissero vari e terribili supplizi. Nel carcere dove fu gettata a languire venne consolata e guarita da tre angeli. Fu poi condotta al supplizio finale: legatale una pesante pietra al collo, la gettarono nelle acque del lago; la pietra però, sorretta dagli angeli, galleggiò e riportò a riva la fanciulla. A quella vista, Urbano non resse al dolore e morì. Cristina fu ricondotta in prigione e a Urbano successe un altro persecutore di nome Dione. I giudici tornarono a infierire su di lei condannandola a terrificanti quanto inefficaci torture fino a quando non la uccisero con due colpi di lancia.

ORIGINE DEL NOME - Si tratta di un adattamento del nome tedesco Christine, che può derivare sia dal nome Cristiana, sia direttamente dal latino Christinus e Christina, tutti significanti "cristiana", "seguace di Cristo", "appartenente a Cristo». La diffusione del nome comincia nel Medioevo, e ha un particolare periodo di diffusione negli anni sessanta, quando è tra i nomi femminili più utilizzati, insieme a Caterina, Monica e Claudia.