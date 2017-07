Masserano: rogo in centro. Evacuata la casa di un'anziana

MASSERANO - Attimi di paura poco prima dell'alba di oggi, lunedì 24 luglio, a Masserano, per un incendio che ha distrutto due veicoli, e danneggiato uno stabile, tanto che l'abitante, un'anziana, è stata evacuata per precauzione.

I FATTI - Le fiamme si sono levate da un'auto in sosta, in pieno centro, verso le 4 del mattino. Immediata la telefonata partita dai residenti della zona ai vigili del fuoco. Quando la squadra è giunta sul posto, insieme a una pattuglia di carabinieri, il rogo si era già esteso a una moto parcheggiata vicino e al muro di un'abitazione. Sono stati attimi concitati. Mentre alcuni pompieri contenevano prima e poi spegnevano il rogo, altri mettevano in salvo una pensionata. Ora sono in corso accertamenti per scoprire le cause dell'incendio.