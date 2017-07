Duemila chili di solidarietà

TRIVERO - Si sono sfiorati i 1800 kg di alimenti con la raccolta che la rete di solidarietà TriAmicoVero ha messo in atto lo scorso fine settimana, tra sabato e domenica. L'iniziativa è stata realizzata coinvolgendo i clienti di tutti i punti vendita alimentari del Triverese: Unes di Lora, Alfonsino di Cereie, Novacoop, Conad e DiPiù di Ponzone.



GRAZIE - «Ringraziamo tutti coloro che hanno acquistato qualcosa in più per offrirlo a chi fatica anche a mettere insieme il necessario - dicono i responsabili di TriAmicoVero - Ora questo cibo verrà distribuito un po’ per volta nell’ufficio di solidarietà che si trova nei locali della parrocchia di Ponzone. Ringraziamo anche tutti i punti vendita che ci hanno ospitato e hanno collaborato con noi».



CIFRE - In particolare, sono stati raccolti 460 kg di pasta, 260 kg di legumi in scatola, 200 kg di passata di pomodoro, 180 kg di merendine e biscotti, 160 kg di fette biscottate e 150 kg di marmellata solo per citare i quantitativi più rilevanti.

CONSEGNA - La distribuzione dei "pacchi viveri" alle famiglie in gravi difficoltà economiche viene fatta da TriAmicoVero ogni quarto mercoledì di ogni mese. Ogni secondo mercoledì di ogni mese un'iniziativa analoga viene invece fatta dai volontari della rete parrocchiale.