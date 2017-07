Andorno Micca, ritrovato l'anziano allontanatosi da una casa di riposo

TAVIGLIANO - E' stato ritrovato intorno alle 12 di oggi Delio Mazzucchetti, l'anziano di 95 anni allontanatosi ieri domenica 23 luglio da una casa di riposo della Valle Cervo per fare una passeggiata. Il pensionato ha trascorso la notte all'aperto ed è stato individuato dai soccorritori in località Pratetto ancora in vita.

I SOCCORSI - La macchina dei soccorsi era scattata nel primo pomeriggio di ieri dopo che il personale della struttura non lo aveva visto rientrare. Sul posto erano giunte squadre di Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, insieme ai carabinieri, che avevano battuto a tappeto la zona fino a quando c'era stata luce. Le ricerche erano riprese questa mattina all'alba e hanno dato poco fa esito positivo. Ora il 95enne è stato trasportato all'Ospedale di Ponderano per accertamenti. Seguiranno aggiornamenti