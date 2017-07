Quarta cena itinerante tra i «ghet» di Riabella

BIELLA - Riabella, frazione di Campiglia Cervo, si prepara alla sua Quarta Cena Itinerante che si terrà sabato 5 agosto a partire dalle 19 (ultimo ingresso per la cena alle 22). Nella scorsa settimana i volontari dell'associazione si sono ritrovati per una pulizia collettiva degli angoli principali del paese in vista della festa.



NAVETTA GRATUITA - La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo e si snoderà lungo tutta la borgata, secondo il modello già sperimentato con successo nelle passate edizioni. La strada carrozzabile Balma-Riabella sarà chiusa per l'occasione (a Riabella i parcheggi non sono tanti e si rischierebbe il caos) e una navetta gratuita, in funzione dalle 19 all'una del mattino, farà la spola per portare il pubblico a destinazione. Naturalmente nulla impedirà ai più "temerari" di salire a piedi i circa 1.500 metri che dalla Balma conducono a Riabella.



SEGUIRE I SEGNALI - Giunti al punto di arrivo della navetta si proseguirà a piedi fino alla parte inferiore del paese seguendo la segnaletica predisposta, che sarà a forma di gatto, logo della Pro Loco e nomignolo di ogni riabellese (da sempre gli abitanti di Riabella sono chiamati ghet nell'Alta Valle).



IL TRAGITTO - Lungo il percorso, durante il quale i partecipanti dimenticheranno l'asfalto e cammineranno attraverso le caratteristiche stradine pedonali di Riabella, vi saranno otto postazioni (un aperitivo, due antipasti, polenta e salsiccia, formaggi, torte, miasce e sangria) che porteranno il pubblico fino alle case più alte del paese.



DOPO CENA - La festa si sposterà sotto la chiesa dove il bar e Dj Trope animeranno la serata fino al termine. Il costo della cena, comprensivo di acqua e vino, è di 28 euro, ma fino a domenica 30 luglio sarà possibile acquistarlo in prevendita allo speciale prezzo di 24 euro. Per i soci della Pro Loco infine il costo sarà di 22 euro.

Scatto del paese, di Augusto Baldoni (© Pro Loco Riabella)

Cena itinerante in allegria a Riabella (© Pro Loco Riabella)