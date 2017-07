Schiuma party, Piazza Duomo galleggerà su 5 mila litri di sapone

BIELLA - Partito dalle maxi discoteche di Ibiza, passato dalle spiagge di Riccione prima e del Salento poi, lo "Schiuma Party" e' diventato, nell'immaginario collettivo, uno dei simboli stessi dell'estate e anche Biella avra' il suo, l'originale, questo sabato nella cornice del Duomo. La nuova piazza, che dal restyling tante polemiche e scetticismo aveva inizialmente suscitato, ha sempre maggiormente assunto il ruolo di teatro di manifestazioni musicali e non solo; dalla "Notte Rosa", che ha festeggiato con un incredibile successo di pubblico il passaggio in Citta' del "Giro D'Italia", fino all'edizione di "Arte e Affini" di quest'anno che ha lasciato l'istituzionale location rappresentata da Piazza Martiri per radunare migliaia di giovani intorno al Mose'.



PROGRAMMA - Si parte dall'aperitivo, alle 19.30 per continuare fino alle 2 di notte attraverso esibizioni live e dj set con quattro punti street food e tre isole bar curate da Caffettino, Galileo e Walhalla, organizzatori e promotori dell'evento, insieme alla direzione artistica di Nightlife Project. Protagonisti sul palco, insieme all'artistico, questa volta saranno 2 potenti cannoni (gli stessi che animano le notti ibizenche) che in due momenti della serata innescheranno la cascata di 5000 litri di schiuma.



OSPITI - Dj Maiz, suo il compito di dare il via all'evento, professionista biellese della consolle e anima artistica del Walhalla con un set dedicato agli amanti della musica R'n'B e Raggaeton .



I GASSMAN - Sono un quartetto di rockers randagi, nato a fine 2010 dall’incontro di Rod e Tagliola, cui si aggiungono ben presto Joe e Giga, che vanno a completare il suono con una sezione ritmica agile ma potente. La scelta del nome è un omaggio al grande Vittorio Gassman e avviene circa quindici minuti prima del debutto, sul palco del KOKO Club di Castelletto Cervo (BI), a fine gennaio 2011. Lo stile della band è orientato verso un punk rock accattivante ed essenziale, con testi in italiano spesso provocatori ma sempre divertiti, con inaspettate sferzate di poesia.



MAURIZIO CARESANA- Storico dj del "Fellini" oggi Guest dj di Radio Studio + dove conduce , insieme a Marco Ravelli, "Let's Dance" la classifica dei brani piu' ballati nei club italiani, in una versione "live" dedicata alla dance degli anni 90 e 2000.



FILIPPO REGIS - "Fieramente" biellese (come ama definirsi) il suo nome e' legato ai piu' grandi club italiani. Resident dj del Gilda di Castelletto Ticino spetta a lui il compito della parte dedicata alla musica dance che chiudera' la line-up dell'evento.



ASK - Un trasformista, un "animale da palco" che si divide fra Formentera e Madonna di Campiglio e anche lui , come Caresana, membro del cast del Network di Desenzano del Garda sara' la voce ufficiale dei due dj set .