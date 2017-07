Rosazza, tornano le serate di Biellese Misterioso

ROSAZZA – Torna in paese un 'altro appuntamento con Biellese Misterioso. Sabato 5 agosto andrà in scena l'evento «Rosazza: spiriti, leggende, verità». I contenuti conservano come è ovvio un alone di mistero ma il punto di ritrovo è a Rosazza, al Ponte del Cimitero; da qui avrà inizio il tour e qui troverete la postazione per acquistare il biglietto prenotato (costo 12€ intero / 10€ ridotto). Il piccolo paese di Rosazza è uno scenario suggestivo e ricco di storie e leggende, già più volte palcoscenico per Biellese Misterioso. Questa volta lo spettacolo sarà completamente nuovo e a raccontarci leggende e verità di Rosazza ci sarà la compagnia teatrale Storie di Piazza. Il progetto Biellese Misterioso è nato da un’idea dei blogger di Viaggia e Scopri, (Gian Luca Sgaggero e Lele Lattarulo) promotori di #ExploreBiella, in collaborazione con il Touring Club Italiano sezione Biella nella persona del console Carlo Bozzalla Pret. Ad impreziosire questo progetto con un valore culturale unico è la guida turistica Elena Serrani, guida ufficiale per Biellese, Verbano Cusio Ossola, Sacri Monti di Varallo, Orta, Oropa, Ghiffa e accompagnatore turistico. Considerata la grande quantità di materiale riscontrato durante le esplorazioni del biellese, si è pensato che tutto questo insieme di storie, tradizioni e aneddoti popolari (e non) fossero un’ottima base per realizzare degli itinerari di visita nella provincia di Biella seguendo un filone più dark, meno conosciuto e sopratutto estremamente affascinante. Del resto il mistero ha da sempre stuzzicato le fantasie e le perversioni delle persone. Biellese Misterioso sarà quindi una visita itinerante del biellese, per riscoprirne le storie passate, i miti e i racconti che parlano di masche, uomini selvatici, morti che tornano dall’Oltretomba. Una visita che, a date che comunicheremo strada facendo, vi farà conoscere Biella come non l’avevate mai vista prima. Leggende e raconti tratte dai testi di Virginia Majoli Faccio.



