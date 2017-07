Valle San Nicolao è pronta per la Festa di Brovato

VALLE SAN NICOLAO – Torna puntuale come ogni anno una delle sagre più amate e frequentate del Biellese: la 42ma edizione della Festa ArciBrovato. Appuntamento dal 4 al 13 agosto per dieci giorni di festeggiamenti. Ecco il programma completo: venerdì 4 agosto live della Freddie Band, tributo ai Queen, sabato 5 agosto, concerto dei Domani Smetto, Articolo 31 e J Ax tribute band. Domenica 6 agosto sul palco saliranno i Sempre Noi, tributo a 883 e Max Pezzali. Lunedì 7 agosto si balla con il dj set di Trope e Maiz e con il Neve Party. Martedì 8 agosto grande serata con l'explosion band. Mercoledì 9 agosto spettacolo dell'orochestra Daniel Mas. Giovedì 10 agosto live degli After 11 tributo al meglio del rock'nroll degli anni'90 e 2000. Venerdì 11 agosto sarà il turno della The Rewind band, tributo a Vasco Rossi, ed ancora sabato 12 agosto sul palco Time Travel, The Human Led Show ed in fine domenica 13 agosto l'atteso schiuma party dalle 21 alle 22 per i bambini e a seguire per tutti gli altri. Per tutta la durata della festa non mancherà lo stand gastronomico con piatti tipici, grigliate fritto di pesce e molto altro. Per informazioni 347 487 7199, www.facebook.com/pg/arci.brovato/.