A 80 anni con una prostituta: multa da 500 euro

MASSERANO - Dovrà sborsare 500 euro il pensionato di 81 anni, residente fuori provincia, che, lo scorso 23 luglio, è stato sorpreso a Masserano in compagnia di una «lucciola». A scoprire la coppia, appartata in auto in una via laterale a quella di scorrimento, sono stati i carabinieri, che hanno identificato i soggetti.

PROSTITUZIONE A CIELO APERTO - Da diversi mesi, in paese, il sindaco Sergio Fantone, ha emesso un'ordinanza contro la «prostituzione a cielo aperto", come avviene anche a Castelletto Cervo. «Devo dire - commenta il sindaco di Masserano, Sergio Fantone - che da quando è entrato in vigore il provvedimento la situazione è leggermente migliorata. So che i militari dell'Arma hanno già comminato altre sette sanzioni e che proseguono i pattugliamenti». L'iniziativa del primo cittadino, però, non è stata gradita da tutti. Sui social è stato accusato di occuparsi di cose marginali, piuttosto che dei reali problemi del paese. «Questo però è un problema - continua Sergio Fantone - visto che anche di giorno mamme e bambini passano in strada. I piccini vedono donne discinte e non è un bello spettacolo. Al di là di tutto, anche queste ragazze che si prostituiscono, che vita fanno. Esposte a qualsiasi tipo di violenza».